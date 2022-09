Sciopero globale clima, migliaia di giovani ai cortei nelle città d tutta Italia. A Venezia imbrattata la vetrina di un McDonald’s (video) (Di venerdì 23 settembre 2022) In occasione dello Sciopero globale per il clima sono migliaia i giovani scesi in piazza nelle principali città Italiane. A Milano e Roma come a Torino, Venezia e Napoli gli studenti e gli attivisti dei Fridays for future si sono dati appuntamento per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di un cambio di passo sulle politiche per il clima. A Milano sono stati scanditi slogan contro Giorgia Meloni. A Venezia i manifestanti hanno imbrattato una vetrina di Mc Donald’s con della vernice rossa per protestare contro l’alternanza scuola lavoro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) In occasione delloper ilsonoscesi in piazzaprincipaline. A Milano e Roma come a Torino,e Napoli gli studenti e gli attivisti dei Fridays for future si sono dati appuntamento per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di un cambio di passo sulle politiche per il. A Milano sono stati scanditi slogan contro Giorgia Meloni. Ai manifestanti hanno imbrattato unadi Mc Donald’s con della vernice rossa per protestare contro l’alternanza scuola lavoro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

