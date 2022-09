Sciopero generale per il clima | al corteo dei Fridays di Torino le critiche all’alternanza scuola-lavoro | “Uccide gli studenti” – Video

GianluPower : RT @AleksL74: 10.000 persone hanno manifestato a #Bruxelles contro l'aumento del costo della vita.. L'inflazione ha raggiunto quasi il 10%.… - MariaAversano1 : RT @caterina1406: @GiuseppeConteIT Questo Governo all'inizio si è appropriato dell'ottimo lavoro fatto dal Conte2, poi solo disastri, come… - GigiAdinolfi : RT @caterina1406: @GiuseppeConteIT Questo Governo all'inizio si è appropriato dell'ottimo lavoro fatto dal Conte2, poi solo disastri, come… - BasicLifeSupp : Medicina generale. Smi e Snami Veneto: “Siamo pronti a tornare allo sciopero” - ShunaSwv : '10.000 persone hanno manifestato a Bruxelles contro l'aumento del costo della vita poiché l'inflazione ha raggiunt… -

Questo l'appello del segretariodella Cgil, Maurizio Landini, dal corteo di Roma per loglobale per il clima promosso da Fridays for Future, a due giorni dal voto di domenica. Noi ...Dopo loinformatico dello scorso febbraio, le due sigle sindacali minacciano nuove proteste se non ...di un tavolo tecnico che definisca un nuovo accordo regionale sulla medicina. '...I ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza anche a Bolzano. Oltre a radunarsi in piazza del Tribunale alcuni attivisti hanno anche lasciato diverse grandi scritte in vernice bianca sulle s ...Sorridenti, colorati e determinati, anche a Genova i ragazzi di Fridays for future sono tornati a sfilare per lo sciopero globale per il clima. Circa 300 studenti di tutte le età hanno attraversato il ...