Sci, Falez: ‘Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati’ (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Alessandro Falez presenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidente Fisi uscente. Dopo il ricorso presentato da Falez e Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro Falez –. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale della Fisi che è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Alessandropresenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidenteuscente. Dopo il ricorso presentato dae Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro–. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale dellache è ...

zazoomblog : Sci Falez: Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati - #Falez: #rilanciare #bisogna #cambiare - lifestyleblogit : Sci, Falez: 'Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati' - - News24_it : Sci, Falez: 'Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati' - pleccese : Sci, Falez: ‘Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati’ ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Sci, Falez: ‘Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati’ ??Leggi di più su -