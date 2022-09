Scholz primo leader occidentale a tornare in Cina? C’è una nuova strategia tedesca (Di venerdì 23 settembre 2022) Indiscrezioni riportate da Bloomberg sostengono che il cancelliere tedesco Olaf Scholz stia preparando una visita a Pechino a latere del meeting del G20 in programma a Bali a metà novembre. Il viaggio sarebbe parte di un tentativo di ristrutturare la strategia tedesca nell’Asia-Pacifico. Dall’insediamento del nuovo governo, Berlino sta lavorando per elaborare una nuova strategia nazionale, che renda la Germania meno dipendente nei confronti della Repubblica Popolare, che possa diversificare le catene di approvvigionamenti e potenziare la sicurezza. In poche parole, sembrerebbe che il cuore dell’Europa si voglia allineare sulla posizione dell’alleato americano. Gli elementi a favore di questa tesi si sommano nelle ultime settimane. Al recente summit delle Nazioni Unite a New York, ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Indiscrezioni riportate da Bloomberg sostengono che il cancelliere tedesco Olafstia preparando una visita a Pechino a latere del meeting del G20 in programma a Bali a metà novembre. Il viaggio sarebbe parte di un tentativo di ristrutturare lanell’Asia-Pacifico. Dall’insediamento del nuovo governo, Berlino sta lavorando per elaborare unanazionale, che renda la Germania meno dipendente nei confronti della Repubblica Popolare, che possa diversificare le catene di approvvigionamenti e potenziare la sicurezza. In poche parole, sembrerebbe che il cuore dell’Europa si voglia allineare sulla posizione dell’alleato americano. Gli elementi a favore di questa tesi si sommano nelle ultime settimane. Al recente summit delle Nazioni Unite a New York, ...

