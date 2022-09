Schlein e Bonaccini, da alleati “diversi” a opzioni possibili per il dopo-voto? (Di venerdì 23 settembre 2022) Insieme a Bologna, per la chiusura della campagna elettorale, il governatore pd dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la vicepresidente della stessa regione Elly Schlein, capolista indipendente n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Insieme a Bologna, per la chiusura della campagna elettorale, il governatore pd dell’Emilia Romagna Stefanoe la vicepresidente della stessa regione Elly, capolista indipendente n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ely_Vally : @fabcet @GabryMalvagia13 Bonaccini peró ha dichiarato più volte che il PD deve dialogare con il M5S (tradotto: è la… - PaoloMarani3 : @fabcet @GabryMalvagia13 Io parlo del partito, fra l'altro la base non voleva Casini. Parlo se salta Letta. Bonacci… - Fred_J_Earls : @stebellentani Bonaccini anche se è un bombardato, avendolo già votato probabilmente lo rivoterei. La Schlein, per… - stebellentani : Bonaccini ed Elly Schlein sul palco a Modena. E per me sono, semplicemente, il meglio che questo paese puó avere. (… - FrancescoDei_ : @ngiocoli Si o Elly Schlein o Bonaccini.Che per l’appunto, per togliere alla Schlein terra sotto i piedi, si è prod… -