Sarah Nile incinta | Ecco gli effetti della cura ormonale | abbiate tatto

youngstunner009 : Sarah Nile incinta del secondo figlio grazie a procreazione assistita - Stefmisano : Antonella e Sara che saranno la brutta copia del duo Veronica ciardi/Sarah Nile ??????? #GFvip -

svela sui social gli effetti della cura ormonale (PMA) che ha dovuto seguire per restare incinta . Attraverso un video, mostra il suo viso in primo piano, facendo notare nel dettaglio cosa ...Scopriamo cosa c'è da sapere sull'ex gieffina: dai baci infuocati a Veronica Ciardi alla famiglia costruita insieme al suo grande amore.è una modella ed ex concorrente del Grande Fratello che, durante la sua partecipazione ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Pierluigi Montuoro, imprenditore e marito dell'ex gieffina Sarah Nile.L'ex concorrente del Grande Fratello mostra sui social gli effetti della cura ormonale che ha seguito per avere un altro figlio ...