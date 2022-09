Sara Scimmi | travolta e uccisa a 19 anni | i pm di Genova riaprono il caso Il giallo del veicolo killer

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sarà la procura di, e non quella di Firenze , a occuparsi dell'apertura di un nuovo fascicolo in relazione alle circostanze che portarono alla morte il 9 settembre 2017 a Castelfiorentino (...

... a occuparsi dell'apertura di un nuovo fascicolo in relazione alle circostanze che portarono alla morte il 9 settembre 2017 a Castelfiorentino (Firenze) della 19enne, il cui corpo privo ...Lo dichiara lo studio legale Emme Team di Chicago (Usa) incaricato dalla famiglia didi riaprire il caso della morte della 19enne che, nella notte del 9 settembre 2017 fu trovata senza ...Sarà la procura di Genova, e non quella di Firenze, a occuparsi dell'apertura di un nuovo fascicolo in relazione alle circostanze che portarono alla morte il 9 settembre 2017 ...CASTELFIORENTINO: Aveva 19 anni Sara Scimmi quando quella notte del Settembre 2017 venne trovata priva di vita per la strada. Sul suo caso ci sarebbero nuovi elementi ...