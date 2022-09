“Sapevi chi ero. Amami, ma capiscimi”: la solitudine delle donne di Che Guevara (Di venerdì 23 settembre 2022) Un primo amore adolescenziale, due mogli e forse altre due donne: la vita sentimentale di Ernesto Che Guevara fu relativamente placida, soprattutto se messa in confronto con la sua vita pubblica. Il leitmotiv di ogni sua relazione, tuttavia, fu l’assenza. Lui, tra le figure più rivoluzionarie e iconiche del Novecento, non poteva fare a meno della separazione perché era consapevole di essere mosso da qualcosa di più forte dell’amore. L’impegno politico lo separò dalla prima moglie Hilda Gadea, che molto aveva fatto per la sua crescita umana, ma anche dalla seconda moglie Aleida March, ricordata da diversi biografi per la sua gelosia. Due donne diversissime, unite dall’abbandono. Ernesto Che Guevara non era un donnaiolo, ma seguiva un percorso di vita chiaro e non aveva paura di dirlo. Non è un caso se, nel 1965, scrisse ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 23 settembre 2022) Un primo amore adolescenziale, due mogli e forse altre due: la vita sentimentale di Ernesto Chefu relativamente placida, soprattutto se messa in confronto con la sua vita pubblica. Il leitmotiv di ogni sua relazione, tuttavia, fu l’assenza. Lui, tra le figure più rivoluzionarie e iconiche del Novecento, non poteva fare a meno della separazione perché era consapevole di essere mosso da qualcosa di più forte dell’amore. L’impegno politico lo separò dalla prima moglie Hilda Gadea, che molto aveva fatto per la sua crescita umana, ma anche dalla seconda moglie Aleida March, ricordata da diversi biografi per la sua gelosia. Duediversissime, unite dall’abbandono. Ernesto Chenon era un donnaiolo, ma seguiva un percorso di vita chiaro e non aveva paura di dirlo. Non è un caso se, nel 1965, scrisse ...

