Sanità, ginecologi: "Approvare subito i nuovi Lea, cruciali contro denatalità" (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - Basta indugi sui nuovi Livelli essenziali di assistenza. I ginecologi italiani della Sigo lanciano il loro appello in una lettera, auspicando che "le istituzioni facciano lo sforzo conclusivo e rendano... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - Basta indugi suiLivelli essenziali di assistenza. Iitaliani della Sigo lanciano il loro appello in una lettera, auspicando che "le istituzioni facciano lo sforzo conclusivo e rendano...

luca_pesenti2 : 'Le Regioni in cui si osserva un carico di lavoro più alto per i ginecologi non obiettori sono Molise (2,9 IVG medi… - lifestyleblogit : Sanità, ginecologi: 'Approvare subito i nuovi Lea, cruciali contro denatalità' - - zazoomblog : Sanità ginecologi: Approvare subito i nuovi Lea cruciali contro denatalità - #Sanità #ginecologi: #Approvare - SaluteFuturo : Sanità, ginecologi: 'Approvare subito i nuovi Lea, cruciali contro denatalità' - italiaserait : Sanità, ginecologi: “Approvare subito i nuovi Lea, cruciali contro denatalità” -