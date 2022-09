Samuel Peron | chi è la fidanzata Tania Bambaci | “Il nostro San Valentino è tutti i giorni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022)è legato allala modella ed attriceche lo renderà padre nei prossimi mesi da quasi dieci anni. Vedremo la coppia tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nata a Barcellona Pozzo Di Gotto (provincia di Messina) nel 1990,intraprende la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando aveva appena 18 anni partecipando a concorsi di bellezza come “Una Ragazza Per Il Cinema” ed approdando nel 2010 a Miss Italia. In seguito la vediamo nel cast di fiction e serie di successo come “Il Cacciatore”, “Squadra Antimafia” e sul grande schermo nelle pellicole “Picciridda”, “Midway – Tra La Vita E La Morte”....