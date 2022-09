Saman uccisa dal padre per questa foto, c’è la confessione. Meloni: ora una pena esemplare (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore”. Sarebbero queste le agghiaccianti parole pronunciate in una conversazione telefonica dal padre della povera Saman Abbas, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi opposta alle nozze forzate con suo cugino decise dalla famiglia. Se il processo dovesse confermare la colpevolezza, auspichiamo una pena esemplare”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il padre e la madre di Saman sono ritornati in Pakistan “Ho ucciso mia figlia, l’ho fatto per proteggere il mio onore”. La registrazione è agli atti del processo che inizierà il 10 febbraio a carico dei familiari della diciottenne sparita dalla notte del 30 aprile 2021: sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’hoio, l’hoper la mia dignità e per il mio onore”. Sarebbero queste le agghiaccianti parole pronunciate in una conversazione telefonica daldella poveraAbbas, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi opposta alle nozze forzate con suo cugino decise dalla famiglia. Se il processo dovesse confermare la colpevolezza, auspichiamo una”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. Ile la madre disono ritornati in Pakistan “Ho ucciso mia figlia, l’ho fatto per proteggere il mio onore”. La registrazione è agli atti del processo che inizierà il 10 febbraio a carico dei familiari della diciottenne sparita dalla notte del 30 aprile 2021: sono ...

