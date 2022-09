Saman Abbas | una telefonata incastra il padre | ‘Ho ucciso mia figlia’

(Di venerdì 23 settembre 2022) Reggio Emilia. A poco più di un mese dalla scomparsa di, ilaveva confessato il delitto durante unaa un parente in Italia, come riportato anche da Repubblica: “Homia figlia”, così diceva a Shabbarl’8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan. Le intercettazioni telefoniche cheno ilPer la Procura di Reggio Emilia, la ragazzina pachistana, 18 anni, era stata assassinata la notte tra il 30 aprile e il primo maggio di un anno fa a Novellara. Il motivo dell’assassinio sarebbe atroce solamente a pensarlo: il rifiuto di un matrimonio combinato. “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia (…) – diceva Shabbar al parente nellaintercettata – Io ho lasciato mio figlio in ...

... sentito dai carabinieri il 25 giugno di quell'anno, ha riferito che il padre dilo aveva chiamato per intimargli di non parlare di lui. "Io sono già rovinato - le parole dinel racconto ...Il corpo di, una giovane donna pachistana, non è mai stato trovato, ma gli investigatori credono che sia stata uccisa e che sia stata poi sepolta nei campi dell'azienda agricola dove ...Reggio Emilia. A poco più di un mese dalla scomparsa di Saman, il padre aveva confessato il delitto durante una telefonata a un parente in Italia, come riportato anche da Repubblica: “Ho ucciso mia fi ...Il padre della ragazza, scomparsa la notte del 30 aprile 2021, fa riferimento alla sua dignità specificando "per me la dignità degli altri non è più importante della mia" ...