Saman Abbas | la telefonata del padre | Ho ucciso mia figlia

clafor66 : RT @pippokid: Saman Abbas, il padre intercettato: 'Ho ucciso mia figlia' - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefon… - pippokid : Saman Abbas, il padre intercettato: 'Ho ucciso mia figlia' - fanpage : ?? Svolta nel caso Saman Abbas Spunta l'audio del padre: “Ho ucciso mia figlia” - 24emilia : Il padre di Saman Abbas in un'intercettazione telefonica: 'Ho ucciso mia figlia' -

È quanto ha detto per telefono a un parente l'8 giugno 2021 Shabbar, il padre di. La conversazione è agli atti del processo che inizierà a febbraio a carico dei familiari della ...Poco più di un mese dopo la scomparsa di, il padre confessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia. "Ho ucciso mia figlia", diceva Shabbarl'8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan. La conversazione ...ROMA – Le falle della giustizia in Italia risultano anche dalla vicenda dell’omicidio di Saman Abbas, Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia. “Ho ucciso mia figlia”, diceva Shabbar Abbas l’8 ...