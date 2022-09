Saman Abbas | il padre intercettato confessa l’omicidio | “Ho ucciso mia figlia per il mio onore”

(Di venerdì 23 settembre 2022), ilhatodella. Il corpo della ragazza non è mai stato più ritrovato ma ormai gli inquirenti non hanno dubbi che la ragazza sia stata uccisa. Dopo la telefonata intercettata, viene fuori anche l’assassino., ilè la ragazza pakistana scomparsa e uccisa a soli 18 anni perché si sarebbe ribellata a un matrimonio combinato. Il corpo non è mai stato più ritrovato e per il caso sono stati arrestati, nei mesi scorsi all’estero, tre familiari di: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Questi, insiemie ai genitori che si ...

Agenzia_Ansa : Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata ad un parente i… - fattoquotidiano : “Ho ucciso mia figlia”: la telefonata intercettata del padre di Saman Abbas. A febbraio l’inizio del processo - RaiNews : #SamanAbbas Intercettato il padre della ragazza scomparsa la notte del 30 aprile 2021 da Novellara: confessa l'omic… - GazzettaEmilia : Intercettato il padre di #Saman Abbas: «Ho ucciso mia figlia» ... - VVazzari : Saman Abbas, il padre confessa al telefono: 'L'ho uccisa per onore' -

Dinon c'è traccia , neppure a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, ma proprio a sei mesi dall'inizio del processo in cui è coinvolto anche il padre della giovane pakistana, ecco che emerge ...... sentito dai carabinieri il 25 giugno di quell'anno, ha riferito che il padre dilo aveva chiamato per intimargli di non parlare di lui. 'Io sono già rovinato - le parole dinel racconto ...Shabbar Abbas, padre della ragazza scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, avrebbe ammesso il delitto parlando un parente in Italia. Lui e la moglie sono ancora latitanti in Pakistan, dove sono fugg ...Un bacio tra due giovani, per le vie di Bologna: la foto di un momento di intimità tra Saman Abbas e il fidanzato, da lei postata sui social tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, fu una delle scin ...