Saman Abbas | dalla scomparsa al rinvio a giudizio della famiglia | la storia

(Di venerdì 23 settembre 2022) La 18enne è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. A rivolgersi alle forze dell’ordine era stato il fidanzato Saqib. Il 10 febbraio 2023 andranno a processo i tre familiari diarrestati all'estero - lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq -, oltre ai genitori, Shabbare Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan. Il padre, un mese dopo la, confessò il delitto in una telefonata: "Ho ucciso mia figlia"

Mentre sembra introvabile il corpo di, la ragazza pakistana che sarebbe stata uccisa a Novellara per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino , arriva l'intercettazione di una telefonata che inchioderebbe il padre ...Il 10 febbraio 2023 andranno a processo i tre familiari diarrestati all'estero - lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq - , oltre ai genitori, Shabbare ...Lo ha rivelato a un parente circa un mese dopo la scomparsa della diciottenne sparita a Novellara il 30 aprile, dopo avere rifiutato il matrimonio con un cugino ...L'uomo avrebbe confessato il delitto al telefono con un familiare, non sapendo di venire intercettato. Il padre risulta ancora latitante: "L'ho uccisa per il mio onore, per la mia dignità" ...