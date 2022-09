Salvo D’Acquisto, ucciso dai nazisti il 23 settembre 1943 (Di venerdì 23 settembre 2022) Salvo D’Acquisto, il carabiniere che si sacrificò per salvare 22 persone dalla fucilazione per mano dei nazisti a Fiumicino “All’ultimo momento, contro ogni nostra aspettativa, fummo tutti rilasciati eccetto il vicebrigadiere D’Acquisto. … Ci eravamo già rassegnati al nostro destino, quando il sottufficiale parlamentò con un ufficiale tedesco a mezzo dell’interprete. Cosa disse il D’Acquisto all’ufficiale in parola non c’è dato di conoscere. Sta di fatto che dopo poco fummo tutti rilasciati: io fui l’ultimo ad allontanarmi da detta località”. Salvo D’Acquisto . IL MONUMENTO COMMEMORATIVO A FIUMICINO – FOTO DAL WEBAngelo Amadio, il ruolo nella vicenda di Salvo D’Acquisto Angelo Amadio, 18 anni, uno dei 22 ostaggi catturati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022), il carabiniere che si sacrificò per salvare 22 persone dalla fucilazione per mano deia Fiumicino “All’ultimo momento, contro ogni nostra aspettativa, fummo tutti rilasciati eccetto il vicebrigadiere. … Ci eravamo già rassegnati al nostro destino, quando il sottufficiale parlamentò con un ufficiale tedesco a mezzo dell’interprete. Cosa disse ilall’ufficiale in parola non c’è dato di conoscere. Sta di fatto che dopo poco fummo tutti rilasciati: io fui l’ultimo ad allontanarmi da detta località”.. IL MONUMENTO COMMEMORATIVO A FIUMICINO – FOTO DAL WEBAngelo Amadio, il ruolo nella vicenda diAngelo Amadio, 18 anni, uno dei 22 ostaggi catturati ...

