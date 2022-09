(Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Occorre un decreto urgente per bloccare gli aumenti delle bollette. Il primo decreto del nuovo governo, al di là della modifica della Costituzione che prevede due o tre anni di tempo, sarà bloccare gli aumenti delle bollette. Giorgia ha ragione a pensare al futuro e comunque la Costituzione, visto che è la Carta di tutti, dovrà coinvolgere tutti in sede di revisione. Detto questo, l’emergenza per gliin questo momento sono tasse e bollette e su questo bisogna concentrarsi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Radio Capital, in risposta a una domanda sulle parole di Giorgia Meloni in merito alla modifica della Costituzione.Per quanto riguarda ladeiilvero”, ha ...

Mov5Stelle : “Chiudi tutto”. “Apri tutto”. “Putin? Uno dei migliori uomini di governo che ci siano sulla faccia della Terra”. I… - borghi_claudio : Se non l'aveste ancora visto: l'intervento di Salvini ieri a #Pontida con splendide immagini sulla folla immensa e… - fabiochiusi : Discreta legnata di Draghi a Salvini e Meloni sulla loro difesa dell'Ungheria di Orban - infoitinterno : Salvini “Sulla lista dei ministri aspetto il voto degli italiani” - leonessa1864 : RT @AndreaPellicani: @OGiannino Ma idolo di #Conte dove? Capisco per #Salvini che ha persino foto con maglietta pro #Putin sulla Piazza Ros… -

...le sue proposte per superare il gap col centro - nord e per andare all'attacco del centro destra sull'autonomia differenziata erevisione del Pnrr, temi cari a Giorgia Meloni e Matteo. ...è netto: " Non cambieremo collocazione internazionale . Non siamo al soldo di nessuno ma io ... A puntare su un'Italia "a testa alta" in Europa e nel mondo,stessa lunghezza d'onda, è ...Il leader di Forza Italia ha spiegato che Putin è stato spinto a iniziare una guerra, con l’intento di sostituire Zelensky con «persone per bene».Ballabio La consigliera replica a Butti che aveva ventilato un procedimento interno contro di lei. «Salvini o altri non hanno inciso sulle scelte che ho preso. La mia militanza leghista è chiusa» «Una ...