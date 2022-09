Salvini: “Parole di von der Leyen? Bullismo istituzionale. Come Lega presenteremo una mozione di censura” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Le Parole di von der Leyen? Sono una via di mezzo tra il Bullismo istituzionale e una minaccia di stampo che non mi piace. La presidente della Commissione europea rappresenta tutti i cittadini europei, anche quelli italiani. Se vince la Lega o il centrodestra fermi i fondi del Pnrr? È di una volgarità imbarazzante, invece di occuparsi di trovare il tetto al prezzo del gas minaccia”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini durante l’evento “The Young Hope – Repower Italia. “Spero che si scusi – ha concluso – Come Lega presenteremo una mozione di censura”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Ledi von der? Sono una via di mezzo tra ile una minaccia di stampo che non mi piace. La presidente della Commissione europea rappresenta tutti i cittadini europei, anche quelli italiani. Se vince lao il centrodestra fermi i fondi del Pnrr? È di una volgarità imbarazzante, invece di occuparsi di trovare il tetto al prezzo del gas minaccia”. Lo ha dichiarato il leader dellaMatteodurante l’evento “The Young Hope – Repower Italia. “Spero che si scusi – ha concluso –unadi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

