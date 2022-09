Salvini: “La Lega presenterà mozione di censura su von der Leyen” (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – “Si tratta di una squallida minaccia, un’invasione di campo non richiesta. La signora rappresenta tutti gli europei, il suo stipendio è pagato da tutti noi, si è trattata di una disgustosa e arrogante minaccia. Il gruppo parlamentare della Lega presenterà una mozione di censura. Domenica votano italiani non i burocrati di Bruxelles, se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei delle bollette”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque’, commentando le parole di ieri della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen sull’Italia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – “Si tratta di una squallida minaccia, un’invasione di campo non richiesta. La signora rappresenta tutti gli europei, il suo stipendio è pagato da tutti noi, si è trattata di una disgustosa e arrogante minaccia. Il gruppo parlamentare dellaunadi. Domenica votano italiani non i burocrati di Bruxelles, se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei delle bollette”. E’ quanto ha affermato il leader della, Matteo, a ‘Mattino Cinque’, commentando le parole di ieri della presidente della commissione Ue Ursula Von dersull’Italia. L'articolo L'Opinionista.

LegaSalvini : ++ ELEZIONI, LA LEGA CHIUDE CON LA “MARATONA SALVINI”: NASCE LA PIÙ GRANDE PIAZZA VIRTUALE ITALIANA ++ Una maraton… - fattoquotidiano : Calenda: “Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie, ma non siamo amici. Faremo Draghi Bis con Pd, Lega senza Salvini e Fo… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Minacce da Von der Leyen, la Lega farà una mozione di censura' #ANSA - Erica43581765 : VAX, SE RIVOTI CHI TI HA UMILIATO O CHI NON SI È OPPOSTO, LO FARANNO ANCORA. #PartitoDemocratico #PD #EnricoLetta… - dadida_1 : RT @MartinaSybelle: scopro solo adesso che Pino Insegno è laziale, simpatizzante lega + FDL e ha anche fatto voiceover per spot di Salvini.… -