Salvini e Berlusconi rovinano l'ultimo giorno di campagna di Meloni (Di venerdì 23 settembre 2022) I due le tentano tutte per far parlare di sé. La leader Fdi è infastidita, soprattutto per le dichiarazioni pro-Putin di Silvio, tradisce insofferenza ma porta pazienza e guarda al 26. Contestazioni ma nessuno scontro a Bagnoli

elio_vito : Divisi su scostamento di bilancio, blocco navale, riforme, tasse, politica estera, Europa, servizio militare, reddi… - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - AnnaAscani : ??Meloni invoca i pieni poteri per cambiare da sola la Costituzione e strizza l’occhio ai #novax ??Berlusconi sostien… - Robbinnudd : RT @spighissimo: Votate chi cazzo vi pare domenica, basta che per cortesia non votate per Berlusconi, Salvini, Meloni, Letta, Calenda e Cos… - Pscavino : RT @PoliticaPerJedi: Quindi Salvini mena il belino sulle parole della Von der Leyen e fischietta su quelle di Berlusconi? -