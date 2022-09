Salvini dice di aver candidato il presidente dell’Unione Italiana Ciechi per “portare un occhio in Parlamento” | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Aprendo l’ultima (prima del silenzio elettorale e del voto di domenica 25 settembre) puntata di “Porta a Porta”, Bruno Vespa aveva definito quel che hanno messo in scena tutti i leader politici dei partiti candidati come “la più brutta campagna elettorale degli ultimi tempi”. E a chiudere il cerchio ci ha pensato Matteo Salvini che, nel corso del suo intervento in trasmissione, si è reso protagonista di una gaffe parlando del presidente dell’Unione Italiana Ciechi che si è candidato al Senato proprio con la Lega. portare in Senato Mario #Barbuto (presidente dell’Unione Italiana Ciechi) “significa portare un occhio per milioni di italiani” Ma l’ha detto davvero? ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Aprendo l’ultima (prima del silenzio elettorale e del voto di domenica 25 settembre) puntata di “Porta a Porta”, Bruno Vespa aveva definito quel che hanno messo in scena tutti i leader politici dei partiti candidati come “la più brutta campagna elettorale degli ultimi tempi”. E a chiudere il cerchio ci ha pensato Matteoche, nel corso del suo intervento in trasmissione, si è reso protagonista di una gaffe parlando delche si èal Senato proprio con la Lega.in Senato Mario #Barbuto () “significaunper milioni di italiani” Ma l’ha detto davvero? ...

