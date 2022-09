Salvini contro von der Leyen: “Sue parole disgustose, i soldi dell’Europa sono degli italiani” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Quelle di Ursula von der Leyen sono parole disgustose”. Non si fa attendere la risposta di Matteo Salvini alle dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul voto italiano. A una domanda sulla presenza di “figure vicine a Putin” tra i candidati, la presidente della commissione europea ieri ha detto che “se le cose andranno in una direzione difficile” dopo il voto del 25 settembre si potrà fare ricorso agli “strumenti” usati già nei casi di Polonia e Ungheria, puniti con il congelamento dei fondi europei. “Cosa vuol dire ’se le cose vanno in una direzione difficile?’ Se non vince la sinistra?”, ha detto Salvini ai microfoni di Radio Capital. “Questa signora rappresenta tutti cittadini europei. Pensi piuttosto a mettere un tetto al prezzo del gas”. Il segretario leghista è ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) “Quelle di Ursula von der”. Non si fa attendere la risposta di Matteoalle dichiarazioni di Ursula von dersul voto italiano. A una domanda sulla presenza di “figure vicine a Putin” tra i candidati, la presidente della commissione europea ieri ha detto che “se le cose andranno in una direzione difficile” dopo il voto del 25 settembre si potrà fare ricorso agli “strumenti” usati già nei casi di Polonia e Ungheria, puniti con il congelamento dei fondi europei. “Cosa vuol dire ’se le cose vanno in una direzione difficile?’ Se non vince la sinistra?”, ha dettoai microfoni di Radio Capital. “Questa signora rappresenta tutti cittadini europei. Pensi piuttosto a mettere un tetto al prezzo del gas”. Il segretario leghista è ...

