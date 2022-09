Salvini contro von der Leyen: «I soldi dell’Europa sono degli italiani, vanno prima a pensionati e disabili» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini all’attacco di Ursula von der Leyen. Per la frase sugli «strumenti per recuperare» che però si riferiva a Ungheria e Polonia. «I pochi soldi che ci sono, perché il governo non avrà soldi per tutti, vanno prima agli italiani, prima ai pensionati italiani, ai disabili italiani e se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano all’Italia perché la Lega vince le elezioni, allora ci sarebbe da ripensare anche a questa Europa, a cui chiedo protezione e non minacce vergognose», dice il Capitano a Mattino 5. Secondo Salvini «i soldi dell’Europa sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Il leader della Lega Matteoall’attacco di Ursula von der. Per la frase sugli «strumenti per recuperare» che però si riferiva a Ungheria e Polonia. «I pochiche ci, perché il governo non avràper tutti,agliai, aie se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano all’Italia perché la Lega vince le elezioni, allora ci sarebbe da ripensare anche a questa Europa, a cui chiedo protezione e non minacce vergognose», dice il Capitano a Mattino 5. Secondo«i...

