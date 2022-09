Salvini attacca: “Minaccia squallida da von der Leyen. Lega presenterà mozione di censura” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Si tratta di una squallida Minaccia, un’invasione di campo non richiesta”. Questa la replica di Matteo Salvini alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è ha affermato in merito al voto in Italia ha dichiarato: “Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) “Si tratta di una, un’invasione di campo non richiesta”. Questa la replica di Matteoalla presidente della Commissione europea Ursula von der, che è ha affermato in merito al voto in Italia ha dichiarato: “Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. L'articolo proviene da Inews24.it.

