Salvatore Ferrigno, nelle carte l'accordo tra il boss e il candidato di centrodestra arrestato: "5mila euro a paese per almeno 200 voti" (Di venerdì 23 settembre 2022) È il 9 settembre, all'Hotel Astoria Palace di Palermo una sala viene dedicata ad un incontro elettorale per le imminenti Regionali del prossimo 25 settembre. Al tavolo siedono l'ex presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, il suo candidato all'Ars, Salvatore Ferrigno (ex deputato di Forza Italia), e Piera Loiacono, una "politica bravissima", come viene definita da Giuseppe Lo Duca, boss di Carini, in un'intercettazione. Secondo le indagini della procura di Palermo l'incontro è un momento utile per uno scambio di denaro tra Ferrigno e Loiacono che hanno un patto elettorale: lei è il tramite per accordi e per lo scambio di denaro tra il politico e il mafioso. Per questo sono stati arrestati, assieme a Lo Duca, oggi, su richiesta del procuratore aggiunto, Paolo Guido. Un'indagine sul clan di ...

