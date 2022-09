Salute | nuovo progetto da Napoli | Un braccialetto sostituirà le analisi del sangue

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Grazie ai laboratori di Biosensing, nel giro di pochi anni non sarà più necessario effettuare prelievi delper le, ma basterà l’applicazione di un sempliceper misurare glicemia, elettroliti, sodio, potassio e bnp per lo scompenso cardiaco, con i dati che saranno trasmessi da remoto in tempo reale direttamente a una centrale operativa”. Lo ha affermato Antonio Cittadini, professore ordinario di Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di, nell’ambito del convegno “Medicina Interna 4.0”, che ha riunito a70 specialisti da tutta Italia. in foto Antonio Cittadini“Con il professor Paolo Netti e il CRIB stiamo sviluppando alla Federico II laboratori che utilizzano biosensori di ultimissima generazione ...