Sallusti dice che Meloni difende la famiglia tradizionale per permettere ai gay di nascere | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Di ricostruzioni paradossali sulle teorie di Giorgia Meloni (e più in generale della destra italiana) attorno al concetto di “famiglia tradizionale” ne sono state fatte (e dette) tante. Ma quella offerta al pubblico di “Di Martedì” (su La7) da Alessandro Sallusti supera ogni possibile narrazione fantasiosa. Il direttore di Libero quotidiano, infatti, sostiene che il pensiero alla base dei ragionamenti della leader di Fratelli d’Italia abbia un fine clamorosamente inaspettato: permettere ai gay di nascere. Secondo il direttore di Libero Alessandro Sallusti, Giorgia Meloni non è omofoba ma anzi: lei difende la famiglia tradizionale proprio per consentire ai gay di nascere. Sì, lo ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Di ricostruzioni paradossali sulle teorie di Giorgia(e più in generale della destra italiana) attorno al concetto di “” ne sono state fatte (e dette) tante. Ma quella offerta al pubblico di “Di Martedì” (su La7) da Alessandrosupera ogni possibile narrazione fantasiosa. Il direttore di Libero quotidiano, infatti, sostiene che il pensiero alla base dei ragionamenti della leader di Fratelli d’Italia abbia un fine clamorosamente inaspettato:ai gay di. Secondo il direttore di Libero Alessandro, Giorgianon è omofoba ma anzi: leilaproprio per consentire ai gay di. Sì, lo ha ...

