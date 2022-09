Sale l' incidenza dei casi Covid | Rt stabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –l'settimanale a livello nazionale dei: 215 ogni 100.000 abitanti a fronte di 186 ogni 100.000 abitanti. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale sull'andamento delin Italia diffusi dall'Iss.Nel periodo 31 agosto-13 settembre 2022, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,91,rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero è in leggero aumento ma sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva èall'1,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,3% a fronte del 5,7%.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-