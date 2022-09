Russia | “Putin vuole mobilitare 1 | 2 milioni di persone per guerra”

CottarelliCPI : L'ambasciata russa pubblica foto di politici italiani con Putin. Ma molte risalgono al periodo pre-invasione Crimea… - matteorenzi : Vicenda Russia: Berlusconi sbaglia a giustificare Putin. E Conte sbaglia a non spiegare perché ha fatto entrare in… - rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - fernand094 : RT @Gianluc59668963: Renato Brunetta 11/06/2015 “La verità non sta da una parte sola, l’espansione della NATO troppo ad est è la causa del… - elvise1657 : RT @lanf64: Il vento è cambiato. I sottomarini russi si allontanano dall’#Ucraina. Hanno paura di essere colpiti dalle forze di #Zelensky.… -

RaiNews

Sono 1,2 milioni le persone che lavuole mobilitare per andare a combattere in Ucraina, malgrado il ministro della difesa abbia parlato di 300mila uomini. Lo scrive il sito indipendente russo Meduza, citando fonti vicine ad un ...... anch'esse secondocomporranno la "integrità territoriale del paese". Significa presentare ogni tentativo di Kiev e dell'occidente di liberarle come un attacco diretto alla. "Vorrei ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 212 - Stoltenberg: Mosca conosce "conseguenze" se usa armi nucleari - Stoltenberg: Mosca conosce "conseguenze" se usa armi nucleari Il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha avvertito le autorità russe che ci saranno «gravi conseguenze» se useranno armi nucleari in Ucraina, ma non ha voluto approfondire i ...TIVAT (MONTENEGRO) «Non ci penso proprio a tornare in Russia, non voglio morire al fronte». Igor, 42 anni, è preoccupato: per sé, ma soprattutto per i parenti e per ...