Russia, proteste a San Pietroburgo dopo l'annuncio di mobilitazione parziale (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si placano le proteste in Russia dopo l'annuncio di mobilitazione parziale da parte del presidente Vladimir Putin. Nonostante la capillare censura che il regime opera su media e social, alcuni video sono trapelati all'estero. In uno di questi, che pubblichiamo, si vedono delle persone ammanettate e portate via a forza dalla polizia nel centro L'articolo proviene da Inews24.it.

