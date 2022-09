Russia, mobilitati anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese (Di venerdì 23 settembre 2022) Famiglie in ansia: i coscritti potrebbero arrivare a un milione. Aumentano le fughe all’estero. E la Germania apre le porte ai disertori Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) Famiglie in ansia: i coscritti potrebbero arrivare a un milione. Aumentano le fughe all’estero. E la Germania apre le porte ai disertori

bassi_suresh : RT @Corriere: Russia, arruolati gli arrestati e anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese - maumazzotta : RT @Corriere: Russia, arruolati gli arrestati e anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese - anna_boggero : RT @Corriere: Russia, arruolati gli arrestati e anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese - Corriere : Russia, arruolati gli arrestati e anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese - Daniele_Manca : Russia, mobilitati anche gli over 50: panico e code ai confini del Paese- @marcoimarisio racconta la stretta di Put… -