Russia - La Toyota chiude limpianto di San Pietroburgo (Di venerdì 23 settembre 2022) La Toyota ha deciso di fermare le attività industriali nel suo impianto di San Pietroburgo, in Russia, a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. La Casa giapponese, che lo scorso marzo aveva sospeso la produzione in seguito ai problemi della catena di approvvigionamento e bloccato le importazioni di veicoli sul mercato russo, ha attribuito la decisione di chiudere la fabbrica alle difficoltà nel riavviare normalmente le attività e all'incertezza sulla possibilità di un futuro riavvio operativo. Inoltre, sarà avviato un programma di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici di Mosca. Un futuro incerto. Stando a quanto comunicato dal Ministero dell'Industria e del Commercio russo, la Toyota si è impegnata a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi sociali nei confronti dei dipendenti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) Laha deciso di fermare le attività industriali nel suo impianto di San, in, a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. La Casa giapponese, che lo scorso marzo aveva sospeso la produzione in seguito ai problemi della catena di approvvigionamento e bloccato le importazioni di veicoli sul mercato russo, ha attribuito la decisione dire la fabbrica alle difficoltà nel riavviare normalmente le attività e all'incertezza sulla possibilità di un futuro riavvio operativo. Inoltre, sarà avviato un programma di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici di Mosca. Un futuro incerto. Stando a quanto comunicato dal Ministero dell'Industria e del Commercio russo, lasi è impegnata a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi sociali nei confronti dei dipendenti ...

DoadyG : Toyota chiude gli impianti in Russia: non c'è possibilità di ripresa - infoitinterno : Ucraina, ultime notizie. Toyota sospende produzione autoveicoli in Russia - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Toyota sospende produzione autoveicoli in Russia. Zelensky, chi vive in ... - PaolilloLuca : Ucraina, ultime notizie. Toyota sospende produzione autoveicoli in Russia. Zelensky, chi vive in ter - EstebBeltramino : Toyota sospende la produzione di autoveicoli in Russia #motori -