Russia | Kirill | “Se morirete per la patria | sarete accanto a Dio”

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo la mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin che ha scatenato le proteste di piazza in, in soccorso del Cremlino arriva ilrca ortodosso russoche esorta a non aver paura di morire in battaglia. “Andate coraggiosamente ad adempiere al vostro dovere militare. Ricordate che, seper il vostro paese,con Dio nel suo regno, nella gloria e la vita eterna”, ha scandito il capo della chiesa ortodossa russa, in un video diffuso da Nexta tv, rivolto alle migliaia di giovani mobilitati per andare a combattere in Ucraina. Intanto il Cremlino riconosce che da parte della popolazione russa c’è stata una prima reazione all’annuncio della mobilitazione per la guerra in Ucraina bollandola come “isterica ed estremamente emotiva”. “Si potrebbe ...

