Russia, il Patriarca Kirill ai 300.000 cittadini chiamati da Putin a combattere: «Se muori per il tuo Paese sarai con Dio» (Di venerdì 23 settembre 2022) Città del Vaticano ? combattere contro gli ucraini e morire in battaglia vi farà entrare dritti in paradiso. Il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, torna a...

vladiluxuria : “Russi, arruolatevi, e se morite sarete con Dio nel suo regno”. Poco importa se si tratta di padri di famiglia, di… - TgLa7 : #Russia: #Kirill esorta fedeli ad arruolarsi, se muori sarai con Dio Le parole del Patriarca riferite dal media indipendente #Nexta - Ale_Is_Back : RT @DebAttanasio: Non c'è alcuna differenza fra il patriarca Kirill che invita ad arruolarsi per essere vicini a Dio e uno jihadista terror… - marcella_pompei : RT @DebAttanasio: Non c'è alcuna differenza fra il patriarca Kirill che invita ad arruolarsi per essere vicini a Dio e uno jihadista terror… - spacevkng : RT @DebAttanasio: Non c'è alcuna differenza fra il patriarca Kirill che invita ad arruolarsi per essere vicini a Dio e uno jihadista terror… -