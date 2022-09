Russia, al via i referendum per l'annessione. Kiev denuncia: «Gruppi armati per far votare le persone». In 70mila fuggono. Cremlino: attacco al Donbass sarà alla Russia (Di venerdì 23 settembre 2022) Russia, cosa succede? Al via oggi i referendum nelle (autoproclamate) Repubblica popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia. Continua intanto a essere... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 settembre 2022), cosa succede? Al via oggi inelle (autoproclamate) Repubblica popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della. Continua intanto a essere...

GiovaQuez : Al via i referendum (farsa) sull'annessione alla Russia delle zone dell' Ucraina controllate. Si vota fino al 27 se… - robertapinotti : #Putin alza il livello di impegno della Russia nella guerra di aggressione all’#Ucraina. Le democrazie del mondo no… - RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - ubaloatiotu : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Putin annuncia la mobilitazione parziale. 'Useremo ogni mezzo per prot… - Cinzia08959905 : Russia, al via i referendum per l'annessione. Kiev denuncia: «Gruppi armati per far votare le persone». In 70mila f… -