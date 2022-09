Rossi Doria | “83mila alunni bocciati per troppe assenze Per loro tutto fermo Il ministero dia indicazione chiare sui percorsi di recupero”

orizzontescuola : Rossi Doria: “83mila alunni bocciati per troppe assenze. Per loro tutto fermo. Il ministero dia indicazione chiare… - NAStartUp : RT @killermedia: Super #Serendipity > Nani sulle Spalle dei Giganti @NAStartUp accelera con la Fondazione @ConilSud #Roma #Napoli Verso… - killermedia : Super #Serendipity > Nani sulle Spalle dei Giganti @NAStartUp accelera con la Fondazione @ConilSud #Roma #Napoli… -

Avvenire

- - > Marco- . . Ottantatremila. Se la scuola italiana vuole tornare davvero ad essere inclusiva, accogliente e su misura di bambino, deve ripartire da questo numero. Sono stati infatti 83mila i ...Palazzo, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589 19.00 & ... Museo Civico Archeologico 'Girolamo', Via Verdi 41, info 0184 351181 10.00 - 17.00 . Per le ... Rossi Doria: «83mila alunni bocciati per troppe assenze. Cosa sarà di loro» Il presidente di "Con i bambini": «Chi si fa carico dei ragazzi che l'anno scorso hanno perso l'anno Per loro tutto fermo. Il ministero dia indicazione chiare sui percorsi di recupero» ...Era già accaduto che i blucerchiati non vincessero nei primi 7 turni di campionato. Ma sono rimasti in A: in tre circostanze confermando il mister, in due cambiandolo ...