Romina Power, il lacerante annuncio appena arrivato: “Ha lasciato il corpo…” (Di venerdì 23 settembre 2022) Romina Power e il triste annuncio che ha sconvolto la vita della cantante: ecco l’annuncio, i dettagli e le curiosità della vicenda Ha incantato il mondo della musica per la sua straordinaria competenza, il suo talento e il suo lungo sodalizio artistico con Al Bano: stiamo parlando di lei, la splendida Romina Power. I due hanno fatto sognare il loro pubblico per moltissimi anni e hanno dato vita a successi intramontabili come Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà. La donna ha lasciato senza parole il pubblico con un annuncio triste sui social. curiosità (foto web)Il suo talento è stato ereditato da suo papà Tyrone, un divo di Hollywood che è stato tra i più riconosciuti e preparati del mondo del cinema. La ragazza, giovanissima, ha ... Leggi su kronic (Di venerdì 23 settembre 2022)e il tristeche ha sconvolto la vita della cantante: ecco l’, i dettagli e le curiosità della vicenda Ha incantato il mondo della musica per la sua straordinaria competenza, il suo talento e il suo lungo sodalizio artistico con Al Bano: stiamo parlando di lei, la splendida. I due hanno fatto sognare il loro pubblico per moltissimi anni e hanno dato vita a successi intramontabili come Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà. La donna hasenza parole il pubblico con untriste sui social. curiosità (foto web)Il suo talento è stato ereditato da suo papà Tyrone, un divo di Hollywood che è stato tra i più riconosciuti e preparati del mondo del cinema. La ragazza, giovanissima, ha ...

VGDakessian : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - FilmMusicTracks : RT @in_your_eyes_78: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani #soundtrack #music #musik #ost #80s #80smusic - in_your_eyes_78 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani #soundtrack #music #musik #ost #80s #80smusic - VGDakessian : Al Bano e Romina Power - Oggi sposi (1991) - VGDakessian : Al Bano & Romina Power - Tu, soltanto tu 1982 -