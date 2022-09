Roma, Zaniolo e Belotti rinunciano alla pausa e si allenano: le ultime verso l’Inter (Di venerdì 23 settembre 2022) La Roma si prepara per la delicata partita contro l’Inter di Inzaghi, prossima avversaria dei giallorossi al ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali Nonostante alcuni giorni di riposo concessi da mister Mourinho, alcuni giallorossi hanno deciso di rinunciare alla pausa per di lavorare in vista della partita contro l’Inter. Tra coloro che hanno fatto gli “straordinari” a Trigoria sono: Nicolò Zaniolo, Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola e Mady Camara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Lasi prepara per la delicata partita controdi Inzaghi, prossima avversaria dei giallorossi al ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali Nonostante alcuni giorni di riposo concessi da mister Mourinho, alcuni giallorossi hanno deciso di rinunciareper di lavorare in vista della partita contro. Tra coloro che hanno fatto gli “straordinari” a Trigoria sono: Nicolò, Andrea, Leonardo Spinazzola e Mady Camara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

