Roma, venerdì nero per automobilisti e pendolari: manifestazioni e chiusura della campagna elettorale, traffico in tilt (Di venerdì 23 settembre 2022) Una mattinata nera per i pendolari della Capitale. Tra cantieri aperti, manifestazioni, campagna elettorale giunta quasi al termine e concerto di Renato Zero. A tutto questo, poi, si devono aggiungere gli incidenti, che purtroppo sono sempre numerosi, le auto incolonnate e i guasti alla metro. Insomma, un venerdì difficile e una settimana che non si sta concludendo del tutto in bellezza. Anzi, il contrario. Manifestazione di Fridays for Future Roma è paralizzata e il traffico è in tilt. Alle 9, in Centro, è iniziato un corteo, una manifestazione di Fridays For Future, movimento impegnato per le azioni in risposta al cambiamento climatico, che si concluderà alle 14. Il corteo è partito da Piazza della Repubblica e raggiungerà i Fori Imperiali, dopo ...

GiuseppeConteIT : Venerdì 23 settembre, dalle 18, vi aspetto tutti in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per la chiusura della campagna e… - Mov5Stelle : Venerdì 23 settembre saremo tutte e tutti in Piazza santi Apostoli, a Roma per l’ultimo grande appuntamento di una… - CarloCalenda : Vi aspettiamo a Roma al Gianicolo venerdì 23 alle 18. Ci vediamo a Piazzale Garibaldi, accanto al muro dove è scolp… - CorriereCitta : Roma, venerdì nero per automobilisti e pendolari: manifestazioni e chiusura della campagna elettorale, traffico in … - Imagine_italy : RT @stefwig: BBC radio, corrispondente da Roma spiega come Mussolini simpatizzante Meloni, estremista e pro #Putin #Salvini e bunga bunga g… -