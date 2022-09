Roma | la villetta abusiva costruita su oltre 600 metri cubi di rifiuti tossici e pericolosi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un’area vasta, di2500 mq, sita in zona Pantano Borghese. Il territorio si trova alle porte di, al confine con i vicino Comuni di Monte Compatri e Frascati. Ora tutta l’area è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale diCapitale: l’operazione è stata eseguita nelle ultime ore dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale). Ad essere denunciato, un ragazzo di 24 anni per diversi illeciti di natura edilizia e ambientale. Sotto sequestro area impiegata come discaricaDi fatto, l’area, che di certo aveva immense potenzialità dal punto di vista economico-imprenditoriali, era stata impiegata per realizzarvi, al suo interno, una vera e propria discarica, con600di ...