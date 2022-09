Roma, il campo nomadi è un inferno. Rampelli: “Qui diritti umani negati, ma il Pd ci è mai venuto?” (video) (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nel corso del sopralluogo fatto nel campo nomadi di via Salviati ci siamo resi conto che la situazione è addirittura peggiorata. Sono certo che il Partito Democratico che ha governato la città prima della Raggi, ha governato alla Regione Lazio, non abbia mai fatto un’ispezione in questo posto infernale”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia nel corso di una visita al campo rom di via Salviati. Insieme alla deputata di Fdi Maria Teresa Bellucci, responsabile del dipartimento Terzo Settore, e al consigliere del V municipio Daniele Rinaldi. Nel campo nomadi abbandono e sfruttamento dei minori “Consiglio a chiunque si voglia occupare della cosa pubblica- ha aggiunto Rampelli – di venire qui almeno una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nel corso del sopralluogo fatto neldi via Salviati ci siamo resi conto che la situazione è addirittura peggiorata. Sono certo che il Partito Democratico che ha governato la città prima della Raggi, ha governato alla Regione Lazio, non abbia mai fatto un’ispezione in questo posto infernale”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia nel corso di una visita alrom di via Salviati. Insieme alla deputata di Fdi Maria Teresa Bellucci, responsabile del dipartimento Terzo Settore, e al consigliere del V municipio Daniele Rinaldi. Nelabbandono e sfruttamento dei minori “Consiglio a chiunque si voglia occupare della cosa pubblica- ha aggiunto– di venire qui almeno una ...

