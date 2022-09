Roma città ospite d’onore alla Festa della Mercè di Barcellona, che si ripete da oltre 150 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) Iniziano oggi a Barcellona le celebrazioni della Festa della Mercè, la Festa principale della città catalana, dedicata alla Madonna della Mercede, che si festeggia da oltre 150 anni. Ogni anno è tradizione che venga invitata a partecipare – con spettacoli, concerti, proiezioni e altre attività che ne rispecchino le espressioni artistiche contemporanee – un’altra città che ha con Barcellona particolari legami di amicizia e cooperazione e che contribuisce in questo modo a dare un profilo specifico alle celebrazioni della Festa. ospite d’onore dell’edizione di quest’anno, che si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) Iniziano oggi ale celebrazioni, laprincipalecatalana, dedicataMadonnaMercede, che si festeggia da150. Ogni anno è tradizione che venga invitata a partecipare – con spettacoli, concerti, proiezioni e altre attività che ne rispecchino le espressioni artistiche contemporanee – un’altrache ha conparticolari legami di amicizia e cooperazione e che contribuisce in questo modo a dare un profilo specifico alle celebrazionidell’edizione di quest’anno, che si ...

