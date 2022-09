Roger Federer | l’uomo più elegante del decennio si ritira dal tennis

(Di venerdì 23 settembre 2022) Life&People.it Si chiude un’era: oggi, 23 settembre sarà ricordato per anni nella storia delcome il giorno in cui, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, si ritirerà per sempre dai campi. Una carriera scintillante, che si chiuderà con un ultimo match londinese nella cornice della Laver Cup contro lo storico amico e rivale Rafa Nadal.si lascerà così alle spalle non soltanto un palmarès di tutto rispetto, ma anche un titolo che non tutti possono vantarsi di avere: ilta è infatti stato nominato, in passato,piùdelbatte un’agguerrita concorrenza Fra i papabili vincitori dell’ambito riconoscimento c’erano anche colleghi del calibro ...

L'attuale numero 2 d'Italia prende il posto di, che non giocherà in singolare dopo aver salutato con il doppio in coppia con il suo amico e rivale Rafael Nadal ieri sera. L'allievo di ...ha dato l'addio al tennis, ed è stato un saluto emozionante e commovente. La Leggenda svizzera ha giocato un ultimo match in doppio con l'amico e storico rivale Rafa Nadal, nel match di ...Nella Laver Cup 2022 di Londra si registra l'ultimo match di Roger Federer, che decide di giocare in doppio insieme al suo "amico-rivale" Rafael Nadal.Tennis - Flash, Focus, Interviste | "Felice di terminare la nostra carriera come amici dopo aver condiviso in campo come rivali", con parole toccanti Rafa Nadal commenta il ritiro di Roger Federer ...