Roger Federer | fedele esteta mai fine a se stesso | il suo tennis vivrà per sempre nello stupore nei nostri occhi

(Di venerdì 23 settembre 2022) Non c’è niente di più pretenzioso del voler provare a descrivere la bellezza. Perché significa illudersi che le parole possano davvero definire la grazia, l’armonia, l’incanto. Un problema antico che è tornato di stretta attualità negli ultimi giorni, quandoha annunciato la sua uscita di scena. Giocherà ancora un match, venerdì prossimo. Ma sarà solo un’esibizione, solo un doppio, solo una partita di un torneo, la Laver Cup, che luiha voluto creare dal niente. Poi sarà tutto finito. Non ci saranno più corridoi da inventare, avversari da sorprendere, risposte da disinnescare, trofei da sognare, spettatori da stupire. Solo un futuro fatto di normalità dopo una vita intera passata a compiere imprese straordinarie. Il suo ritiro è una non-notizia (le sue condizioni erano note da tempo) che ha finito col prendere ...

sportface2016 : +++#Tennis, Roger #Federer giocherà domani sera la sua ultima partita in doppio con Rafael #Nadal+++ #LaverCup - Eurosport_IT : 'Roger Federer è sempre stato il mio idolo, essere qui mi fa venire i brividi' ?????? #EurosportTENNIS | #Federer |… - Eurosport_IT : 'L'ultima gara di Roger? Giocare insieme a lui sarà un onore ma sarà anche difficile de gestirla...' ??????… - sportli26181512 : Federer chiude la carriera in doppio con Nadal: storia, rivalità e precedenti del Fedal: Il giorno è arrivato: Roge… - Berta_SergiBS : Oggi Roger Federer giocherà l'ultima partita della sua carriera. Buongiorno. -

TORINO - Game, set, match:lascia il tennis agonistico e anche Tuttosport lo omaggia. Ne parliamo con Piero Guerrini dalla redazione: " Abbinato al giornale in edicola domani ci sarà un poster plastificato ......ha annunciato che alla fine di settembre, dopo la Laver Cup di Londra, appenderà le racchette al chiodo accanto alla sua incredibile collezione di blazer. Poiché non gioca più da ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz: la partita di addio di Roger Federer alla ...Ultimo match dello svizzero nel doppio con Nadal alla Laver Cup (in tv su Eurosport). Il giornale domani omaggerà Roger con un poster plastificato ...