ROG: For Those Who Dare (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli ambassador ROG sfidano le loro più grandi paure nel nuovo e ambizioso progetto video For Those Who Dare Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS (qui per maggiori info sull’azienda) focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Nelle ultime ore, ha presentato il suo nuovo progetto video ‘For Those Who Dare’. I punti chiave del ROG ‘For Those Who ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli ambassador ROG sfidano le loro più grandi paure nel nuovo e ambizioso progetto video ForWhoRepublic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS (qui per maggiori info sull’azienda) focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Nelle ultime ore, ha presentato il suo nuovo progetto video ‘ForWho’. I punti chiave del ROG ‘ForWho ...

EugenioTaf : Qui tutta la premiazione con Rafa che poi in un inglese ancora stentato dice: first of all, Rog, sorry for today - for_ma : Krivoy Rog è ora allagata, le acque hanno raggiunggiunto il settore privato del Central City District. - Rog_2 : RT @MarcoFattorini: Finora l’Italia ha mandato aiuti militari all’Ucraina per un valore di 150 milioni di euro (Kiel Institute for the Worl… -