Riverdale, un attore della serie è stato condannato all’ergastolo (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è da poco conclusa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’attore di Riverdale, Ryan Grantham. Il ragazzo ventiquattrenne è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre e aver complottato di assassinare il primo ministro canadese Justin Trudeau. La sentenza è arrivata dalla Corte Suprema della Columbia Britannica a Vancouver e va a chiudere così la vicenda drammatica che ha coinvolto il giovane. Ryan non potrà beneficiare della libertà condizionale per 14 anni. La sentenza arriva a due anni di distanza dalla tragica azione dell’attore. Nel marzo del 2020, Ryan ha sparato alla madre mentre suonava il pianoforte e ha filmato i drammatici eventi, confessando l’omicidio in uno dei video girati. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è da poco conclusa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’di, Ryan Grantham. Il ragazzo ventiquattrenne èper aver ucciso la madre e aver complottato di assassinare il primo ministro canadese Justin Trudeau. La sentenza è arrivata dalla Corte SupremaColumbia Britannica a Vancouver e va a chiudere così la vicenda drammatica che ha coinvolto il giovane. Ryan non potrà beneficiarelibertà condizionale per 14 anni. La sentenza arriva a due anni di distanza dalla tragica azione dell’. Nel marzo del 2020, Ryan ha sparato alla madre mentre suonava il pianoforte e ha filmato i drammatici eventi, confessando l’omicidio in uno dei video girati. L'articolo proviene da Isa e Chia.

IsaeChia : Riverdale, un attore della serie è stato condannato all’ergastolo L’omicidio risale al 2020 - Gazzettino : Ryan Grantham, l'attore di Riverdale condannato all'ergastolo: ha ucciso la madre. La confessione in un video - sfiorata82 : RT @movieplayer_it: #Riverdale: l'attore #RyanGrantham condannato all'ergastolo per matricidio - CinemApp_Cinema : #Riverdale: l'attore #RyanGrantham condannato all'ergastolo per matricidio - movieplayer_it : #Riverdale: l'attore #RyanGrantham condannato all'ergastolo per matricidio -