Ritorno a scuola all’insegna del second-hand con Wallapop (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – La tanto attesa estate è trascorsa in un batter di ciglia, settembre è arrivato e con lui è tornata anche la routine quotidiana, fatta di scadenze, orari da rispettare e impegni, che siano scolastici o lavorativi. Le vacanze sono ormai, per la maggior parte delle persone, solo un ricordo sbiadito e la nostalgia è il sentimento che accomuna tutti. Per ripartire al meglio, su Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è possibile trovare tutto quello che vi serve per creare il kit “back to school” dopo l’estate. Grazie alle diverse categorie presenti sulla piattaforma è possibile trovare tantissimi articoli, dagli oggetti tecnologici alla cancelleria e in questo modo donare loro una seconda vita, preparandosi al ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – La tanto attesa estate è trascorsa in un batter di ciglia, settembre è arrivato e con lui è tornata anche la routine quotidiana, fatta di scadenze, orari da rispettare e impegni, che siano scolastici o lavorativi. Le vacanze sono ormai, per la maggior parte delle persone, solo un ricordo sbiadito e la nostalgia è il sentimento che accomuna tutti. Per ripartire al meglio, su– la piattaforma leader nella compravendita di prodotti, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è possibile trovare tutto quello che vi serve per creare il kit “back to school” dopo l’estate. Grazie alle diverse categorie presenti sulla piattaforma è possibile trovare tantissimi articoli, dagli oggetti tecnologici alla cancelleria e in questo modo donare loro unaa vita, preparandosi al ...

gparagone : Ve lo diciamo da mesi. Lo rifanno. ?? - Lopinionista : Ritorno a scuola all’insegna del second-hand con Wallapop - belgium94130 : RT @alexandre19935: Dice il preside 'Un felice ritorno a scuola per Toni, studioso, attento, partecipativo, intelligente e puntuale! Waoo… - ombranotturna : mi manca andare a scuola solo per la musica che ascoltavo all’andata e al ritorno - Niklaus_1210 : RT @alexandre19935: Dice il preside 'Un felice ritorno a scuola per Toni, studioso, attento, partecipativo, intelligente e puntuale! Waoo… -