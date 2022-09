Risparmiare sulla bolletta del gas, l’alternativa economica al termosifone (Di venerdì 23 settembre 2022) Risparmiare sulla bolletta del gas è il principale obiettivo per la maggior parte delle famiglie italiane che si apprestano a vivere un periodo di rincari record. Non tutti sanno che esiste un’ottima alternativa ai termosifoni. I prezzi del gas naturale sono aumentati nel corso di tutto l’anno ed stanno creando grandi problemi per molte famiglie. Ciò è in gran parte dovuto all’aumento della domanda degli italiani e alla crisi energetica in corso in tutta Europa. Proprio per questi disagi molte persone sono alla ricerca nel trovare dei modi per cercare di Risparmiare e spendere meno. fonte foto: AdobeStockÈ in atto il piano di sostegno a famiglie, imprese e organizzazioni del settore pubblico che devono far fronte all’aumento delle bollette energetiche. Il governo italiano ha approvato il Decreto ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 settembre 2022)del gas è il principale obiettivo per la maggior parte delle famiglie italiane che si apprestano a vivere un periodo di rincari record. Non tutti sanno che esiste un’ottima alternativa ai termosifoni. I prezzi del gas naturale sono aumentati nel corso di tutto l’anno ed stanno creando grandi problemi per molte famiglie. Ciò è in gran parte dovuto all’aumento della domanda degli italiani e alla crisi energetica in corso in tutta Europa. Proprio per questi disagi molte persone sono alla ricerca nel trovare dei modi per cercare die spendere meno. fonte foto: AdobeStockÈ in atto il piano di sostegno a famiglie, imprese e organizzazioni del settore pubblico che devono far fronte all’aumento delle bollette energetiche. Il governo italiano ha approvato il Decreto ...

