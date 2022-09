Rio Ferdinand sta con Ten Hag: “Giusto non far giocare Cristiano Ronaldo perché…” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commento dell'ex difensore Red Devils sull'avvio di stagione "polemico" in casa Manchester United. Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commento dell'ex difensore Red Devils sull'avvio di stagione "polemico" in casa Manchester United.

NigeriaNewsdesk : RT @myxtranews: Rio Ferdinand: Why Erik Ten Hag is benching Cristiano Ronaldo, Casemiro - myxtranews : Rio Ferdinand: Why Erik Ten Hag is benching Cristiano Ronaldo, Casemiro - EngrAnsal : RT @NigeriaNewsdesk: Rio Ferdinand: Why Erik Ten Hag is benching Cristiano Ronaldo, Casemiro - prime9ja : Rio Ferdinand: Why Erik Ten Hag is benching Cristiano Ronaldo, Casemiro – #Prime9jaNews - ezekgge : RT @NigeriaNewsdesk: Rio Ferdinand: Why Erik Ten Hag is benching Cristiano Ronaldo, Casemiro -