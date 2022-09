Revenge porn: diffonde video intimo, denunciato (Di venerdì 23 settembre 2022) La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Gorizia, con il coordinamento della Procura di Udine, ha individuato, perquisito e denunciato l'autore del reato di Revenge porn commesso ai danni di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Gorizia, con il coordinamento della Procura di Udine, ha individuato, perquisito el'autore del reato dicommesso ai danni di una ...

Revenge porn: diffonde video intimo, denunciato La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Gorizia, con il coordinamento della Procura di Udine, ha individuato, perquisito e denunciato l'autore del reato di revenge porn commesso ai danni di una giovane donna goriziana. Si tratta di un uomo che era riuscito a riprendere, per alcuni istanti, la ragazza in un momento intimo e privato, senza il suo consenso, ...